الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 والمتبقية لباقي العام

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها من قبل الموظفين والعاملين بمحافظات مصر.

وتزداد عمليات البحث خلال تلك الفترة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الموظفين والعاملين والمواطنين بكافة أنحاء محافظات مصر لمعرفة كم عدد الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023.

تزامناً مع عمليات البحث المتكررة خلال الفترة الماضية من قبل الكثير، يرصد موقع “الدستور" في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها يومياً خلال شهر يوليو هذا العام 2023، ولمعرفة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023 كالتالي:

يستقبل المواطنين خلال الأيام المقبلة أول إجازة رسمية وهي الاحتفال برأس السنة الهجرية يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، لتقضية وقت ممتع مع الأهل والأقارب بعيداً عن ضغوضات الحياة وروتين العمل اليومي وقضاء عطلة مميزة، وفي السطور التالية نعرض كم الإجازات الرسمية في شهر يوليو.

الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2023

الجمعة 7 يوليو 2023

السبت 8 يوليو 2023

الجمعة 14 يوليو 2023

السبت 15 يوليو 2023

الجمعة 21 يوليو 2023

السبت 22 يوليو 2023

الأحد 23 يوليو 2023

الجمعة 28 يوليو 2023

السبت 29 يوليو 2023

الإجازات الرسمية 2023

1 - رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

2 - عيد ثورة 23 يوليو 1952: يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

3 - عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

4 - عيد القوات المسلحة والاحتفال بنصر 6 أكتوبر عام 1973: يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

والجدير بالذكر، وقرر مجلس الوزراء بتعديل نظام الإجازات في عام 2020، لتمنح الإجازات الرسمية يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من تقسيم أيام الاجازات خلال الأسبوع، لإتاحة الفرصة للمواطنين بقضاء عطلة متصلة بالإجازات الأسبوعية.