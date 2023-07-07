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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "عربية النواب": زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا الفترة المقبلة

أحمد أباظة
أحمد أباظة

رحب النائب أحمد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالتحسن الذي طرأ على العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والذى انعكس فى رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء، وقيام كل جانب بترشيح سفير في هذا الصدد، معتبراً أن هذا القرار المشترك بمثابة تطور إيجابى وكبير فى العلاقات بين مصر وتركيا يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات.

وقال أباظة، في بيان اليوم، إن هذا القرار المهم سيكون له دوره فى المزيد من التعاون بين مصر وتركيا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والسياحية وغيرها، مشيراً إلى أن العلاقات بين الدول العربية وجيرانها في الإقليم يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل وقواعد القانون الدولي، فضلا عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة وبما يحقق المصلحة لجميع الدول العربية وجيرانها بالمنطقة.

وتوقع النائب أحمد فؤاد أباظة أن يؤدي رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين القاهرة وأنقرة إلى مزيدٍ من التعاون الاقتصادي بين كلتا العاصمتين في الفترة المقبلة، مشيداً بهذا القرار الذى يؤكد حرص الدولتين على المزيد من التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

النائب أحمد أباظة مجلس النواب جمهورية مصر العربية الجمهورية التركية الدبلوماسي مصر وتركيا

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