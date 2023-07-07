مطران دشنا يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي
ترأس الأنبا تكلا، مطران دشنا، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مار يوحنا الحبيب بنجع حمادي.
يأتي ذلك بالتزامن مع ذكري السنوية لرحيل القمص باخوميوس فؤاد، كاهن كنيسة ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي، ووالد القس موسى، القمص باخوميوس، كاهن كنيسة العذراء مريم والقوي الانبا موسى بفاو بحري، وخلال عظة القداس القى نيافته عظة عن "القديس العظيم يوحنا المعمدان".
وكان قد ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا، صلوات رفع بخور عشية في نهضة وصول رفات الشهيد اسطفانوس أول الشهداء الى كنيسته بقوص ايبارشية نقاده وقوص وتوابعها.
وقام بتطيب رفات الشهيد استطفانوس والقى نيافته عظة بعنوان "كيف نشهد للمسيح".