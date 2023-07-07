محافظ المنوفية: إزالة 34 تعديًا على الأراضى الزراعية خلال أسبوع

وجهه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات والتصدي بكل حزم لمنع التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها المكثفة في متابعة ورصد أية تعديات مخالفة والتصدي بكل حسم للتعديات المخالفة، حيث أفاد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، بقيام إدارة حماية الأراضي وبالاشتراك مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية بحملات مكثفة بنطاق المراكز والمدن والأحياء لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد خلال الفترة من 2 وحتى 7 يوليو الجاري، وأسفرت عن إزالة (34) حالة تعد بمساحة إجمالية تزيد علي فدان و6 قيراط، بما يعادل 5 آلاف و230 مترًا.

كما أوضح أن تلك الإزالات الفورية قد تنوعت ما بين 3 حالات تعد بمركز أشمون على مساحة قيراط و23 سهمًا، و3 حالات تعد أخرى بالباجور بمساحة تزيد علي قيراط، و4 حالات تعد بالشهداء بمساحة 3 قراريط و20 سهمًا، وكذا إزالة 4 حالات تعد ببركة السبع بمساحة 18 سهمًا، و3 حالات تعد أخرى بمركز شبين الكوم بمساحة 25 سهمًا، فيما تمت إزالة 5 حالات تعد بقويسنا بمساحة 14 قيراطًا و17 سهمًا، و7 حالات تعد بمنوف بمساحة 4 قراريط و18 سهمًا، و5 حالات إصلاح زراعي بمساحة قيراط و21 سهمًا.

ومن جهته، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء، أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة.

ويتم ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة.