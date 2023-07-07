ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 34 تعديًا على الأراضى الزراعية خلال أسبوع

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وجهه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات والتصدي بكل حزم لمنع التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها المكثفة في متابعة ورصد أية تعديات مخالفة والتصدي بكل حسم للتعديات المخالفة، حيث أفاد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، بقيام إدارة حماية الأراضي وبالاشتراك مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية بحملات مكثفة بنطاق المراكز والمدن والأحياء لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد خلال الفترة من 2 وحتى 7 يوليو الجاري، وأسفرت عن إزالة (34) حالة تعد بمساحة إجمالية تزيد علي فدان و6 قيراط، بما يعادل 5 آلاف و230 مترًا.

كما أوضح أن تلك الإزالات الفورية قد تنوعت ما بين 3 حالات تعد بمركز أشمون على مساحة قيراط و23 سهمًا، و3 حالات تعد أخرى بالباجور بمساحة تزيد علي قيراط، و4 حالات تعد بالشهداء بمساحة 3 قراريط و20 سهمًا، وكذا إزالة 4 حالات تعد ببركة السبع بمساحة 18 سهمًا، و3 حالات تعد أخرى بمركز شبين الكوم بمساحة 25 سهمًا، فيما تمت إزالة 5 حالات تعد بقويسنا بمساحة 14 قيراطًا و17 سهمًا، و7 حالات تعد بمنوف بمساحة 4 قراريط و18 سهمًا، و5 حالات إصلاح زراعي بمساحة قيراط و21 سهمًا.

ومن جهته، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء، أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة.

ويتم ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة. 

إجراءات القانونية اتخاذ كافة الإجراءات 7 يوليو 5 حالات تعدى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الأجهزة التنفيذي

الأكثر قراءة

النيابة تطلب تحريات المباحث وتشكل لجنة هندسية لمعاينة عقار الجمرك بالإسكندرية

الأحكام فى أسبوع|براءة يوسف بطرس غالى والإعدام لقاتل شاب دافع عن شقيقته

مصرع شخص سقط من أسانسير فى دارالسلام

كاتب صحفى: "حياة كريمة" أيقونة المبادرات الرئاسية انطلاقًا مع الجمهورية الجديدة (فيديو)

"الأرصاد" تحذر المصطافين بشواطئ البحر المتوسط 3 أيام

مصرع 3 متأثرين بإصابتهم فى حريق منزل بقرية جنوب الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين