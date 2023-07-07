وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تتجاوز 4.6 مليون طن بزيادة أكثر من 717 ألف طن

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 5 يوليو 2023، بلغت حوالي 4 ملايين و654 ألفًا و246 طنًا من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها 717 ألفًا و896 طنًا عن العام الماضي الذي بلغت حوالي 3 ملايين و936 ألفًا و350 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما أشار "القصير" إلى أنه ولأول مرة تصل صادرات الموالح المصرية إلي مليون و900 ألف طن.

ذلك وفقًا لتقرير تلقاه الوزير من د. أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، حول الصادرات الزراعية المصرية، خلال النصف الأول من العام.

وزير الزراعة وجه الشكر إلى المزارعين والمصدرين المصريين، كما أشاد بجهود العاملين بالحجر الزراعي والمعامل التابعة للوزارة وللمجلس التصديرى، وأيضًا أشاد بالتعاون مع السفارات المصرية والتمثيل التجاري المصري بالخارج التى أسهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن من أجل دعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي.

وكان تقرير الحجر الزراعي قد أشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونًا و894 ألفًا 120 طنًا، بالإضافة إلي تصدير 876 ألفًا 241 طنًا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 323 ألفًا و783 طن بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية، بإجمالي 94 ألفًا و660 طنًا، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 73 ألفًا و889 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 54 ألفًا و90 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 44 إلفًا و259 طنًا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 23 ألفًا و295 طنًا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفًا و470 طنًا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9507 طنًا، وحصل الرمان على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 3524 طنًا.