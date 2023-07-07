"المحاكمات في أسبوع".. تأجيل محاكمة 16 بقتل الطفلة بسنت و12 في تهريب الآثار

شهد الأسبوع الماضي عددًا من من القرارات القضائية المهمة في عدد من المحاكمات، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "المحاكمات في أسبوع".

- تأجيل محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت لـ16 ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت، التي لقيت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة.

وذلك وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية، لجلسة 16 سبتمبر للاستماع لأقوال شهود عيان.

- تأجيل محاكمة 12 متهمًا فى "تهريب الآثار" لـ5 أغسطس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة 12 متهمًا بينهم أمريكي الجنسية و11 مصريًّا، لاتهامهم بـ"تهريب آثار" بعدما ضبط بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي لجلسة 5 أغسطس المقبل وطالبت المحكمة بحضور المتهم الثاني بشخصه، خلال الجلسة المقبلة.

بداية الواقعة عندما ضبط أحد المتهمين في قضية تهريب الآثار، بحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية.

- تأجيل استكمال محاكمة 5 متهمين فى "خلية المرج"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

- تأجيل محاكمة 5 متهمين قتلوا مواطنًا بسلاح نارى بمنشأة القناطر لـ30 أغسطس

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 5 متهمين قتلوا مواطن بسلاح ناري بمنشأة القناطر، لسرقة سيارته، لجلسة 30 أغسطس المقبل.

- تأجيل إعادة محاكمة شريك حمزة زوبع فى اللجنة الإعلامية

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد أبو زيد، شريك حمزة زوبع في الاتهام الموجه إليه بنشر أخبار كاذبة فى القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجنة الإعلامية"، لجلسة 4 سبتمبر لحضور المحامي الأصيل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

- تأجيل محاكمة 11 متهما بـ"خلية الشروق الثانية"

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية"، لجلسة 1 أكتوبر لمرافعة النيابة.

- تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النيران في والده لـ4 سبتمبر

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية ، الدائرة الخامسة تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النيران في والده بمادة قابلة للاشتعال والتسبب في وفاته بسبب خلافات علي إدارة كشك خاص بالمجني عليه إلي جلسة 4 سبتمبر القادم لمناقشة أقوال شهود الإثبات.

- تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى سب "الخطيب" لـ18 يوليو

أجلت المحكمة الاقتصادية، محاكمة مرتضى أحمد منصور في القضية المحالة من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال فى القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب وقذف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان، وذلك لجلسة 18 يوليو المقبل، للاطلاع وسداد رسوم الدعوى المدنية.

- تأجيل محاكمة صاحب كافيه قتل زوجته فى النزهة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة إداريًا لأول أغسطس.