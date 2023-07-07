عضو مطورى القاهرة الجديدة يكشف فوائد تجنيها مصر من تسجيل العقارات

أكد الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة أن، الثروة العقارية في مصر كبيرة ويمكن استغلالها بشكل أمثل خاصة العقارات الغير مسجلة من خلال إجراءات سهلة تعود بالنفع والفائدة علي الاقتصاد الوطني.

وأكد هندي في تصريحات خاصة للدستور، أنه توجد العديد من الفوائد التي يمكن لمصر أن تستفيد منها عند تسجيل العقارات غير المسجلة منها زيادة الإيرادات الحكومية: من خلال تسجيل العقارات غير المسجلة، يمكن للحكومة جني العائدات الضريبية والرسوم من هذه العقارات، مما يعزز الموارد المالية للبلاد.

وتابع عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن تعزيز الشفافية وتقوية الثقة: بتسجيل العقارات غير المسجلة، يتم تعزيز الشفافية في سوق العقارات وتقوية الثقة بين المشترين والبائعين والمستثمرين، مما يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الثقة في النظام العقاري.

وأكد عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن حماية حقوق الملكية: من خلال تسجيل العقارات غير المسجلة، يتم حماية حقوق الملكية لأصحابها وتجنب النزاعات والمشاكل المحتملة في المستقبل فضلاً عن تطوير البنية التحتية والخدمات: بتسجيل العقارات غير المسجلة، لافتا إلى أنه يمكن للحكومة تحديد المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والمدارس والمستشفيات لهذه المناطق.

ودعا الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية قائلا، يمكن للحكومة مكافحة الفساد المرتبط بتهريب المال وتبييض الأموال وغسيل الأصول، من خلال تسجيل العقارات غير المسجلة مما يعزز النزاهة ويحد من الجرائم المالية، مؤكدا على أهمية ملف تسجيل العقارات في مصر في المدن الجديدة والمحافظات.

كما أكد عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن هناك العديد من عن فوائد تجنيها مصر من تسجيل العقارات ولابد من تخفيف القيود والرسوم عند التسجيل.