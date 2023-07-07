السياحة والآثار تشارك فى بورصة لندن السياحية

تستعد وزارة السياحة والآثار للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة والسفرWTM2022 (World Travel Market)، التى من المقرر انعقادها في العاصمة البريطانية من 6 حتى 8 نوفمبر المقبل.

الغرف السياحية تستعد للمشاركه في بورصة لندن السياحية

ومن المقرر أن تبلغ مساحة الجناح المصري المشارك بالمعرض نحو 650 متر مربع، وقد خاطبت هيئة تنشيط السياحة كل من غرفتي شركات السياحة والمنشآت الفندقية، لدفع اعضائها رسوم الاشتراك بالمعرض في حال رغبتهم.

وتعد بورصة لندن الدولية للسياحةWorld Travel Market من أهم المعارض السياحية الدولية، حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبـرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

ومن المقرر أن تشهد البورصة عقد اجتماعات من الجانب المصري مع كبرى منظمي الرحلات العالميين وشركات السياحة البريطانية ، وعدد من كبرى شركات الطيران الدولية التي تستهدف المقصد السياحي المصري.

كما سيتم عقد عدة لقاءات إعلامية مع العديد من ممثلي وسائل الإعلام الدولية والبريطانية العامة والمتخصصة في مجال السياحة، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات المصاحبة للبورصة من ندوات وورش عمل.