خالد داغر: الشركة المتحدة قدمت كل الدعم لخروج حفل "الأساتذة" بشكل مميز غدًا

أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت كافة سبل الدعم لخروج حفل "الأساتذة" للنجم الكبير مدحت صالح بالشكل اللائق والمميز غدا الجمعة، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك خلال حديثه مع الإعلامي الكبير محمد شردي عبر برنامج الحياة اليوم.

وأشار داغر إلى أن الشركة المتحدة من خلال قنوات الحياة حريصة على الحفاظ على تراثنا الغنائي الكبير والمهم من خلال نقل الحفلات على الهواء مباشرة من أجل أن يشاهدها في كل مكان سواء في مصر أو خارجها.

وفى سياق متصل؛ أشاد الدكتور خالد داغر، بالمجهود الكبير الذي بذلته إدارة القناة من خلال نقلها المباشر لفعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الأخيرة التى أقيمت فى أغسطس 2022، وهذا الجهد الكبير جعل الإقبال على هذا المهرجان أضعافا.

وأكمل داغر حديثه قائلا: إدارة قنوات الحياة لا تبخل سواء بجهد أو إمكانيات لنقل صورة سواء حفلات الأوبرا أو القلعة على أكمل وجه.