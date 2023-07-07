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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التنمية المحلية: تنفيذ 225 مشروعًا لإدارة المخلفات الصلبة بتكلفة 8 مليارات جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جارٍ تنفيذ 2000 مشروع لتحسين البيئة ومنظومة المخلفات، وتغطية المجاري المائية داخل الكتل السكنية، حيث تم صرف 57 مليار جنيه لـ 7200 مشروع ضمن خطط الوزارة. 

وأضاف الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أننا نهدف لتحقيق رضا المواطن، موضحًا أن الجهود في منظومة المخلفات الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات تضمنت تنفيذ 225 مشروعا بتكلفة 8 مليارات جنيه، وتتضمن تلك المشروعات برامج لإغلاق المقالب العشوائية وانشاء محطات وسيطة وخلايا دفن وتطوير ورفع كفاءة مصانع التدوير.

زراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة 250 مليون جنيه

و تابع أنه تمت زراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة 250 مليون جنيه من خلال المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى.

التنمية المحلية زراعة 7,7 مليون شجرة 100 مليون شجرة المبادرة الرئاسية المخلفات الصلبة

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