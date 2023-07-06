إيران تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية احتجاجًا على العقوبات الجديدة

أعلنت وكالة إرنا الرسمية، الخميس، أن طهران تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية؛ احتجاجًا على العقوبات الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران دعت، الخميس، المبعوث البريطاني في طهران إلى الاحتجاج على "الأعمال التخريبية والتدخلية" بعد أن أعلنت لندن عقوبات جديدة.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في وقت سابق الخميس إن العقوبات ضد إيران بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال العدائية ضد معارضيها على الأراضي البريطانية ستتوسع.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا انه "ردا على الافعال والتصريحات التخريبية والتدخلية المستمرة لبريطانيا، تم استدعاء القائم بالاعمال بالسفارة البريطانية في طهران ايزابيل مارش الى وزارة الخارجية".

أضافت ان وزارة الخارجية الايرانية "اعتبرت تصريحات ومواقف السلطات البريطانية والعقوبات الأخيرة، عملا غير شرعي وتدخلي".

يوسع نظام العقوبات البريطاني الجديد العقوبات الحالية المفروضة من خلال وضع معايير جديدة يمكن بموجبها ضرب الأفراد والكيانات.

وتشمل أي أنشطة إيرانية "تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط ودوليا" ، و"استخدام وانتشار تقنيات الأسلحة من إيران".

ووجهت اتهامات لروسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع في أوكرانيا ، في حين أن طهران حليف استراتيجي وثيق لسوريا وتدعم حزب الله اللبناني.

وتضاف الإجراءات الأخيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها لندن بالفعل بشأن رد طهران على الاحتجاجات التي عمّت البلاد في أعقاب وفاة محساء أميني في سبتمبر.

تم القبض على المرأة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران للنساء.

منذ بداية العام، فرضت بريطانيا العشرات من عمليات تجميد الأصول وحظر السفر، مستشهدة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، على أفراد ومنظمات إيرانية، بما في ذلك قادة الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) والمدعي العام في طهران، كما شددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما.