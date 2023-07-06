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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمير كرارة يكشف تفاصيل إصابة محمد عبدالرحمن أثناء تصوير "البعبع"

أمير كرارة
أمير كرارة

كشف الفنان أمير كرارة، بعض كواليس فيلم "البعبع"، والذي عرض ضمن سباق عيد الأضحى والحادث الذي وقع لمحمد عبدالرحمن، خلال التصوير.

وقال أمير كرارة، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنه كان يصور أحد المشاهد في مدينة الملاهي وكان يقود سيارة جولف، و"يخمس" بها وخلال التصوير كان يوجد صندوق قمامة فقام بضربه بيده ليلقيه على أحد الأشخاص.

وأضاف أن الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، كان يجلس إلى جواره بسيارة الجولف ولكنه بسبب السرعة لم يجده إلى جواره وفوجئ أنه سقط من السيارة على الأرض بجوار صندوق القمامة، مؤكدًا أن "توتا" أصيب في قدمه وظل يعاني من الإصابة لأكثر من 20 يومًا.

أمير كرارة فيلم البعبع محمد عبدالرحمن اصابة عيد الأضحى التصوير

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