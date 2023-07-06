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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل شباب الدقهلية تشهد معسكر إعداد القادة الاجتماعيين بمعسكر اللجنة الرياضية بجمصة

جانب من المعسكر
جانب من المعسكر

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس معسكر إعداد القادة الاجتماعيين، بمشاركة طلبة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، وذلك بمعسكر اللجنة الرياضية بمدينة جمصة، برعاية الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا ورئيس أكاديمية الدلتا للعلوم.

بحضور إيهاب ناصر خليفة رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتور رضا سلامة عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتور مجدي سويدان وكيل المعهد لشئون التدريب ورعاية الشباب، والدكتور محمد فاروق المدير العام للمعسكر، وحسام مصطفى مدير عام إدارة الأزمات والحد من المخاطر ومدير اللجنة الرياضية، وعمرو فرحات، وهشام فتوح بإدارة الأزمات بالمديرية.

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ألقت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، محاضرة تحت عنوان دور وزارة الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب، في البداية أثنت الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة على حفاوة الاستقبال من العميد ومشرفي الفوج والطلاب واهتمامهم وتفاعلهم أثناء الندوة، وأكدت أن الشباب هو القوة الضاربة التي تعتمد عليها الدولة وتسعى لتنمية مهاراتهم وإنشاء المشاريع للنهوض بالبلاد من أجلهم، يأتي ذلك في ضوء حرص المعهد على التعاون مع منظمات المجتمع المدني بمختلف قطاعاته.

وفي نفس السياق أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على تعزيز نشر ثقافة العمل التطوعي والإيمان بالقضايا القومية والمجتمعية لدى الشباب، وضرورة تبنى قيمة العمل كرسالة وليست كوظيفة وتكامل عناصر عمل الفريق من مقومات نجاح الهيئات والمؤسسات الشبابية، والأخذ بأسلوب التخطيط العلمي السليم عند وضع سياسات رعاية الشباب.

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ومن جانبه أعرب حسام مصطفى مدير عام إدارة الأزمات والحد من المخاطر، على تبنى سياسة وزارة الشباب والرياضة في تحسين خصائص العنصر البشري، وتعظيم الاستفادة واستثمار طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم، وإتاحة ذلك من خلال كافة البرامج والمبادرات القومية والشبابية التي يشرف على تنفيذها وزارة الشباب والرياضة.

يأتي تنفيذ معسكر إعداد القادة الاجتماعيين تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا ورئيس أكاديمية الدلتا للعلوم، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وحسام مصطفى مدير عام إدارة الأزمات والحد من المخاطر ومدير اللجنة الرياضية.

منى عثمان وكيل وزارة وزارة الشباب والرياضة الدقهلية القاده الاجتماعيين

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