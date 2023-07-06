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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بإجمالي 2 طن.. محافظة الدقهلية تتسلم الدفعة 26 من لحوم الاضاحي "اطعام الطعام"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، وباسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، باستلام الدفعه 26 من لحوم الاضاحي "اطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية  من مستحقي تكافل وكرامه ، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وأشار “مختار” إلى أن المحافظة استلمت 63 طنًا من لحوم “اطعام الطعام” حتى الآن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية.

وأكد "مختار" أنه سيتم توصيل لحوم “إطعام الطعام” وسلة المواد الغذائية الي مستحقيها في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم صونًا لكرامتهم.

وأشاد "المحافظ" بجهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وسلة المواد الغذائية  علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وكيل وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف

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