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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سائق بالمنصورة مطالبًا الحوار الوطني: يجب الحفاظ على حقوق السائقين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالب إبراهيم سامي أحد السائقين في محافظة الدقهلية بالاهتمام بحقوقهم، وأن نقابة السائقين لا تهتم بحقوقهم، ولا بتعويضهم إذا تعرضوا لحادث.

وأكمل حديثه أن مهنتهم تعد من أهم المهن ويجب الاهتمام بها، ووضع قوانين خاصة بها، والحفاظ علي حقوقهم.

كما اقترح توفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات القومية، استصلاح الأراضي، وتوفير المسكن المناسب لأحوالهم الاقتصادية عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تغطي معظم المحافظات.

وقال إن الشباب هم الركيزة الأساسية في خطة بناء الدولة واستراتيجيتها، لذلك يجب العمل علي إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والإداري بالدولة المصرية.

ابراهيم سامي السائقين الدقهلية نقابه السواقين حادث

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