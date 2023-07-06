قناة الناس| كيف تتخلص من الوسواس القهرى؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من شخص يدعى “مصطفى”، مفاده “أن الوسواس القهري يسيطر عليه أثناء الصلاة وأثناء الأعمال الصالحة، بأن الله لا يقبل توبته عما يفعله في الماضي، ويتذكر باستمرار سيئاته”.

وقال أمين الفتوى، اليوم، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، “لا تقلق ربنا هيغفر له كل سيئاتك، إلا المتعلقة بحقوق العباد، ما دمت تصنع معروفا وحسنات وتستغفر وتصلي على سيدنا محمد (ص)، فإن حسناتك هتزيد وسيئاتك ستقل وتمحى”.

وتابع أمين الفتوى: “كل شوية ييجي لك وسواس قهري يقولك الذنوب اللي أنت عملتها، ده شيطان بييجي لك وهذا دليل قبول توبتك، لما ييجي لك الشيطان استعيذ بالله منه، وواصل عمل الحسنات واستغفار لله”

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.