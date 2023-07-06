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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني تكشف التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

قالت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، إنه تم الحرص على أن تكون البداية في الحوار الوطني متمثلة في الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لأن هذه المنظومة تهم جميع شرائح المجتمع.

منظومة التأمين الصحي الشامل 

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أول لجنة في الصحة بالحوار الوطني ناقشت ملف التأمين الصحي وسط ممثلين من الحكومة، إضافة إلى الكثير من الخبراء المعنيين بهذا الأمر.

وأضافت في حديثها، أنه بعد 4 سنوات من افتتاح منظومة التأمين الصحي بعام ٢٠١٩ ببورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تتبع نفس الأمر في الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس، معبرة: "حدث تنمية لأكثر من ٣٥٠ منشأة صحية منذ بداية انطلاق هذه المنظومة".

تحديات القطاع الصحي 

وتابعت: "المستشفيات في مصر تقدم أحدث الخدمات، ولا توجد خدمات ناقصة على الإطلاق وبخاصة في المستشفيات الجامعية بجميع المحافظات".

واستطردت: “هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر، وتتمثل بعضها في التعسف الإداري، ارتفاع تكلفة الخدمة الصحية، انخفاض الراتب المالي للقطاع الصحي”.

راندا مصطفى اكسترا نيوز التأمين الصحي الشامل الحوار الوطنى تحديات المنظومة الصحية

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