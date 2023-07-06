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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقًا لعاطلين فى اتهامهما بخطف وقتل شاب بالإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية عاطلين بالإعدام شنقاً، لاتهامهما بخطف وقتل شاب.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بالعثور علي جثة المجني عليه في حالة تعفن داخل أجولة بلاستيكية بوحدة سكنية تحت الإنشاء بدائرة القسم.

وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة الدخيلة أنه علي إثر خلافات سابقة تجمع بين المتهم الأول "م.ح.ع" نقاش مقيم بمحافظة الجيزة  وبين المجني عليه "ع.س.ن"، اتفق المتهم الأول مع المتهم الثاني "ج.م.ج" عامل بوفيه مقيم بمحافظة الجيزة، وعقدا العزم علي قتل المجني عليه، فاستدرجه المتهم الأول لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية، حال تواجد المتهم الثاني، موهما إياه بسداد مبلغ مالي سبق وأن اقترضه منه المتهم الأول وما أن ظفرا به حتى قدما له عقارًا مخدرًا "الكلوزبكس" والمعد سلفاً فتناوله المجني عليه واستلقى على الفراش غائباً عن الوعي، وأحضر المتهم الأول قطعة قماش وأوثق بها عنقه وشد المتهم الثاني بيده على حلقة واعتصرا عنقه سويًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وعقب ذلك قاما بالاستيلاء علي هاتفه المحمول ومبلغ مالي بحوزته وتخلصا من الجثمان بوضعه داخل أجولة بلاستيكية وإلقائه بداخل وحدة سكنية تحت الإنشاء، وبمواجهة المتهمين عقب ضبطهما أقر بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان تواجد الجثمان والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وبالعرض علي النيابة تولت التحقيقات وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.

محكمة جنايات عاطلين الإعدام شنقا خطف قتل شاب

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