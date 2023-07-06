هيثم شاكر يتصدر ترند يوتيوب بـ"حكايتنا كملت"

استطاع المطرب هيثم شاكر أن يحقق نجاحًا كبيرًا بطرح أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب التي تحمل اسم “حكايتنا كملت” التي حققت قرابة ربع مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتصدرت الترند عقب طرحها بساعات، خاصة أنها تحمل الطابع الرومانسي.

وتعاون هيثم شاكر في الأغنية مع الشاعر تامر حسين في أول تعاون يجمع بينهم، والملحن محمد الصاوى، والموزع شريف مكاوى.

أغنية "حكايتنا كلمت"، كلمات تامر حسين وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى، منتج منفذ فادي صبحي، إنتاج شرقي برودكشن، مدير تصوير رامي عادل، وإخراج محمد القاضي.

ويواصل هيثم شاكر تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه لجمهوره خلال الفترة المُقبلة عبر موقع يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.