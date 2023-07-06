السجن المؤبد لعامل بتهمة خطف طفلة وهتك عرضها بالمرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود شعبان رئيس المحكمة، عامل بالسجن المؤبد وإلزامه المصاريف الجنائية لخطفه طفلة وهتك عرضها بالمرج، كما أحرز مواد مخدرة بقصد التعاطى.

وكان المحامي العام لنيابات كلي شرق القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "نيازي. ش " 47 سنة عامل بفرن، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2023 جنايات المرج ورقم 693 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة.

كشف أمر الإحالة، أن المتهم خطف المجني عليها الطفلة "منه الله. ا" 11 عاما، بأن استغل حداثة عهدها، فاستدرجها لمسكنه قاصداً إبعادها عن أعين المارة وذويها، واقصائها من بيئتها.

كما هتك عرض المجني عليها بالقوة إذ أنه وما أن ظفر بها إثر ارتكابه جريمته تعدى عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت حكمها المتقدم.