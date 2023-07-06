ستولتنبرج: السويد اتخذت خطوات جادة في سبيل الانضمام لـ"الناتو"

أعلن ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسي، أن السويد اتخذت خطوات جادة في سبيل الانضمام لـ الناتو.

انضمام السويد للناتو

وأكد ستولتنبرج، خلال إلقاء كلمته باجتماع المصادقة على عضوية السويد للناتو، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن السويد عدلت من دستورها بما يتوافق مع انضمامها للناتو، قائلاً: "حان الوقت للمصادقة على بروتوكول عضوية السويد في الناتو".

المصادقة على انضمام السويد

وأضاف أن تركيا أبدت استعداداً للمصادقة على انضمام السويد للناتو.