بعد اعتذار أحمد سعد.. "الموسيقيين التونسيين": خطأ تنظيمي وراء سوء الفهم

أصدر ماهر الهمامي، نقيب الموسيقيين التونسيين، بيانًا حول أزمة المطرب أحمد سعد، مع إحدى منظمات الحفلات بتونس.

وجاء نص البيان كالتالي..

"بعد الضجة الكبرى التي رافقت الحفل الذي أقيم على الأراضي التونسية والذي احياه النجم العربي احمد سعد، وعلى إثر مراسلتنا الودية للنقابة المصرية، تلقينا بكل سرور اعتذار وتوضيح النجم القدير احمد سعد لما حصل من سوء تفاهم بين الطرفين واعتذاره للمرأة التونسية وهذا دليل على رفعة خلق الشعب المصري الحبيب الذي تجمعا به روابط متينة جدا.

وإذ نهيب بالدور الكبير لنقابة الموسيقيين المصريين برئاسة النقيب مصطفى كامل الذي نشيد بمجهوداته الكبيرة قصد احتواء الموقف السلبي خلال المدة الأخيرة في تونس وبناء عليه تقرر خلال اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجـاورة التالي..

1- على ضوء ما أتى على لسان الفنان النجم احمد سعد نشيد لرفعة الخلاقه وحسن تعامله ورد اعتبار المرأة التونسية، ونقر ان ما حصل من سوء فهم مرده سوء التنظيم الصادر عن الجهة المنظمة، والذي ندعو من خلاله الفنانين العرب القادمين الى التونس الى التنسيق بين النقابات العربية ونقابتنا حتى تسير الأمور التنظيمية على مايرام.

2 - نتوجه بكل الترحاب للفنانين العرب المحترمين والنجوم الذين يأتون الى تونس

قصد احياء حفلات و عروض على ارض بلدنا الحبيب معززين مكرمين.

3- نطلب بكل لطف ومودة من منظمي الحفلات ومدراء المهرجانات أن تحترم العقود الممضاة بين كل الاطراف لضمان سير طبيعي لكل العروض.