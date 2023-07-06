"القاهرة الإخبارية": الجيش اللبنانى ينتشر على الحدود لمنع التصعيد مع إسرائيل

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الأوضاع في لبنان، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني ينتشر على الحدود لضبط الأوضاع ومنع التصعيد من إسرائيل.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن القصف المدفعي من الجانب الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية توقف قبل قليل، واستهدف مناطق بجنوب لبنان، حيث شهدت الحدود مناوشات وتوترًا كبيرًا بين لبنان وإسرائيل على مدار الأسابيع الماضية بسبب التحركات الإسرائيلية التي يرفضها أهالي الجنوب اللبناني على الحدود، خصوصًا في البلدات المتنازع عليها والتي يتحفظ الجيش اللبناني على وقوعها تحت سيطرة إسرائيل.

وأضاف أنه حتى الآن لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن إطلاق الصاروخ الذي خرج من الأراضي اللبنانية تجاه المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وتابع: "فيما يخص إطلاق الصاروخ فهناك أكثر من تصور، لكن ما تم تداوله حتى الآن هو أنه ربما فصائل فلسطينية مسلحة موجودة في جنوب لبنان هى مَن أطلقت الصاروخ".