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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التخطيط تناقش مسودة التقرير الطوعى المحلى لـ"بورسعيد"

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل لمناقشة "مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة بورسعيد" بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، والدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية والخبير المعني بهذا الملف، وممثلي وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".

وقد استهدفت الورشة عرض مسودة التقرير الذي تم إعداده من قبل المحافظة بدعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة لإنجازه وأهم النتائج التي تم التوصل إليها تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بمشاركة لفيف من أصحاب المصلحة المعنيين بالمحافظة وذلك إيمانًا بأهمية النهج التشاركي بهدف الوصول إلى مناقشات مثمرة وتفاعلية من أجل تحقيق التنمية المنشودة.

وزارة التخطيط ورشه عمل تقرير المراجعة الطوعية محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان

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