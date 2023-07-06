ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأمن يكشف هوية مسن عثر عليه مقتولًا بالدقهلية

جثه
جثه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف هوية مسن عُثر على جثته في حالة تعفن داخل أرض زراعية بنطاق مركز طلخا، وتبين أنه مقيم بمحافظة الفيوم، وتم نقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بالعثور على جثة مسن في حالة تعفن كاملة، وملقاة داخل أرض زراعية بنطاق دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالمعاينة الظاهرية تبين أن الجثمان لمسن يرجح وفاته منذ حوالي أسبوع، ولا توجد ثمة آثار إصابات ظاهرية بجسده.

وكثف ضباط مباحث الدقهلية من جهودهم لكشف هوية المتوفى، وتوصلت التحريات إلى أنه يدعى إسماعيل عبدالغني السعيد يوسف، ويبلغ من العمر 65 سنة، ومقيم بمحافظة الفيوم، وتم استدعاء أهليته وبسؤالهم عن سبب وجوده بمكان العثور على جثمانه، أكدوا عدم معرفتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتم تسليمه لذويه بعد انتهاء الإجراءات.

الأجهزة الأمنية الدقهلية مسن جثة أرض زراعية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

أسعار الفراخ والبط والحمام في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2023 بالتعاملات الصباحية

مفاجأة.. لاعب الإسماعيلى اعترف للحكم أحمد الغندور بلمس الكرة يده قبل أن تسكن شباك الأهلى

محمد الباز يكشف حقيقة تقديم مواعيد الانتخابات الرئاسية

حرمان 2598 من جماهير الأهلى والإسماعيلى من حضور مباريات الدورى

حقيقة فيديو وقوع مشاجرة بفندق فى الغردقة لـ"تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا