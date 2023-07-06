"الدفاع الروسية" تعلن صد 9 هجمات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن هجوم عالي الدقة، ليل الخميس، على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وأوضح البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، القوات الروسية، أنها استهدفت بضربة مركزة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى موجهة من البحر نقاط الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وكذلك مستودعات تضم مركبات مصفحة ومدرعات غربية، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة بدقة، وتم إلحاق خسائر كبيرة بالاحتياطيات الاستراتيجية للعدو.

وأشار إلى أنه في محور دونيتسك تم صد 9 هجمات أوكرانية وتدمير مركز تجمع عسكري للقوات الأوكرانية في كليشيفكا، وجراء العمليات في المحور تم تحييد ما يصل إلى 385 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعين من طراز D-20، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "Krab" بولندي الصنع.

وأكد البيان أنه تم صد جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية في محاور دونيتسك، وكراسني ليمانسك، وبيانسك، مضيفا أنه في محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا استهدفت قواتنا مراكز تجمع للقوات الأوكرانية في دونيتسك، كما تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب أوكرانية في زابوريجيا ودونيتسك، وتم تصفية ما يصل إلى 165 جنديا أوكرانيا في هذه المحاور، وتدمير مركبة مصفحة من طراز "Stryker" أمريكية الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "Cezar" فرنسية الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع "Gvozdika".

وفي محور كراسني ليمانسك، تم صد أربع هجمات في دونيتسك ولوغانسك، كما تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في هذا المحور أكثر من 90 قتيلا وجريحا من العسكريين الأوكرانيين وتدمير عتادهم العسكري.

وفي محور كوبيانسك، صدت قواتنا هجوما شنته القوات الأوكرانية في لوغانسك، كما هُزمت وحدات العدو في خاركوف وفي لوغانسك. بالإضافة إلى إحباط مجموعة تخريب واستطلاع نوفوسيلوفسكوي في لوغانسك، ونتيجة للعمليات في هذا المحور تم تدمير ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وتدمير نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع.

وفي دونيتسك تم استهداف وإصابة ثلاثة مواقع قيادية من لواء الدفاع الإقليمي 118 ولواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات الأوكرانية ولواء الحرس الوطني الرابع.

وفي محور خيرسون تم تحييد ما يصل إلى 130 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، وأسقطت دفاعاتنا مقاتلتين أوكرانيتين من طراز Su-25 في دونيتسك، كما تم اعتراض أربعة صواريخ كروز من طراز Storm Shadow، بالإضافة إلى أربعة صواريخ من نظام HIMARS، وتم تدمير خمس عشرة مسيّرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون.