المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج عاملًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بخطف طفل ومحاولة التعدي عليه بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بداية أحداث القضية عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بخطف الطفل المجنى عليه، والتعدي عليه كرهًا عنه بدائرة مركز المنشاة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.