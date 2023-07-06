ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل فى سوهاج

مشدد
مشدد

عاقبت محكمة جنايات سوهاج عاملًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بخطف طفل ومحاولة التعدي عليه بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بداية أحداث القضية عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بخطف الطفل المجنى عليه، والتعدي عليه كرهًا عنه بدائرة مركز المنشاة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن المشدد 10 سنوات المستشار حمدى عبد العزيز النيابة العامة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

أسعار الفراخ والبط والحمام في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2023 بالتعاملات الصباحية

مفاجأة.. لاعب الإسماعيلى اعترف للحكم أحمد الغندور بلمس الكرة يده قبل أن تسكن شباك الأهلى

محمد الباز يكشف حقيقة تقديم مواعيد الانتخابات الرئاسية

حرمان 2598 من جماهير الأهلى والإسماعيلى من حضور مباريات الدورى

حقيقة فيديو وقوع مشاجرة بفندق فى الغردقة لـ"تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا