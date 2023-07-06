6 قرارات مهمة لصندوق الاستثمار بمحافظة الوادى الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجلس إدارة صندوق الاستثمار بالمحافظة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة.

شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات الاستثمار بنطاق المحافظة، وجاءت أهم القرارات ما يلي:

-الموافقة على تغيير النشاط للمشروعات الراغبة طبقًا للقوانين المنظمة وسداد المبالغ المقررة في هذا الشأن.

-في حال طلب تملك الأرض يتم سداد القيمة طبقًا للأسعار الحالية التي تحددها الجهات المختصة.

-الموافقة على تحويل النشاط من أفراد إلى شركات للراغبين شرط سداد ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان مشاركة مجتمعية.

-تخصيص مساحة ١٠ آلاف فدان لمبادرة أراضي المصريين العاملين بالخارج، يتم تقسيمها إلى قطع تسدد قيمتها بالعملة الصعبة، ويتم البيع بالمزاد العلني في حال زيادة الطلب.

-يتم إضافة ١٠% من إجمالي قيمة مبالغ المتأخرات للقائمين بالسداد؛ قيمة فوائد عن كل عام طبقًا لكتاب البنك المركزي.

-المشروعات ️غير المستغلة أو التي تم استغلال أجزاء منها فقط يتم التعامل على الأراضي الفضاء التي لم يتم استغلالها طبقًا للعقود المبرمة.

وفي سياق متصل، التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بعد الموافقة على مشروع تنموي بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.



وأكد المحافظ أن اللقاء تناول تعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية في إعداد دراسات حديثة للخزان الجوفي، والتي تُسهم في وضع رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية والعمرانية على أرض المحافظة، وكذلك تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تطوير نظم الري والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، وتدريب المزارعين على آليات الزراعة الحديثة وترشيد استهلاك مياه الري ودعم وتمويل مشروعات مبادرة الحرير، مشيرًا إلى أنه جارٍ الاتفاق على تأسيس مقر لـ(جايكا) بالمحافظة؛ ليكون نواة لدعم التعاون المشترك والاستفادة من المنح التي تقدمها الهيئة في مجالات التعليم والصناعة.