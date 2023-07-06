ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 قرارات مهمة لصندوق الاستثمار بمحافظة الوادى الجديد

مخافظ الوادي الجديد
مخافظ الوادي الجديد خلال الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجلس إدارة صندوق الاستثمار بالمحافظة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة. 

شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات الاستثمار بنطاق المحافظة، وجاءت أهم القرارات ما يلي:

-الموافقة على تغيير النشاط للمشروعات الراغبة طبقًا للقوانين المنظمة وسداد المبالغ المقررة في هذا الشأن.

-في حال طلب تملك الأرض يتم سداد القيمة طبقًا للأسعار الحالية التي تحددها الجهات المختصة.

-الموافقة على تحويل النشاط من أفراد إلى شركات للراغبين شرط سداد ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان مشاركة مجتمعية.

-تخصيص مساحة ١٠ آلاف فدان لمبادرة أراضي المصريين العاملين بالخارج، يتم تقسيمها إلى قطع تسدد قيمتها بالعملة الصعبة، ويتم البيع بالمزاد العلني في حال زيادة الطلب.

-يتم إضافة ١٠% من إجمالي قيمة مبالغ المتأخرات للقائمين بالسداد؛ قيمة فوائد عن كل عام طبقًا لكتاب البنك المركزي.

-المشروعات ️غير المستغلة أو التي تم استغلال أجزاء منها فقط يتم التعامل على الأراضي الفضاء التي لم يتم استغلالها طبقًا للعقود المبرمة.

وفي سياق متصل، التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بعد الموافقة على مشروع تنموي بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.
 

وأكد المحافظ أن اللقاء تناول تعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية في إعداد دراسات حديثة للخزان الجوفي، والتي تُسهم في وضع رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية والعمرانية على أرض المحافظة، وكذلك تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تطوير نظم الري والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، وتدريب المزارعين على آليات الزراعة الحديثة وترشيد استهلاك مياه الري ودعم وتمويل مشروعات مبادرة الحرير، مشيرًا إلى أنه جارٍ الاتفاق على تأسيس مقر لـ(جايكا) بالمحافظة؛ ليكون نواة لدعم التعاون المشترك والاستفادة من المنح التي تقدمها الهيئة في مجالات التعليم والصناعة.

 

محافظ الوادي الجديد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الإجتماع مشروعات الاستثمار هيئة التعاون الدولي اليابانية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

أسعار الفراخ والبط والحمام في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2023 بالتعاملات الصباحية

مفاجأة.. لاعب الإسماعيلى اعترف للحكم أحمد الغندور بلمس الكرة يده قبل أن تسكن شباك الأهلى

محمد الباز يكشف حقيقة تقديم مواعيد الانتخابات الرئاسية

حرمان 2598 من جماهير الأهلى والإسماعيلى من حضور مباريات الدورى

حقيقة فيديو وقوع مشاجرة بفندق فى الغردقة لـ"تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا