باريس سان جيرمان يأمل أن يكرر إنريكي البطولات التي حصدها مع برشلونة

يدرك الإسباني لويس إنريكي جيدا أنه لم يأت إلى هنا باريس لتدريب فريقها باريس سان جيرمان من أجل التتويج بالألقاب المحلية، فقط لكن من أجل تحقيق الحلم الأكبر للإدارة، والجمهور، وهو الحصول على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي ينقص النادي بحسب ما سرب عن فترة تفاوضه مع النادي خلال الأيام الماضية.

- دوري أبطال أوروبا سبب اقالة جالتييه

وبسبب عدم تحقيق هذا الحلم في الموسم الماضي قررت الإدارة إقالة المدير الفني الفرنسي كريستوف جالتييه بالرغم من أنه حصد لقبين من أصل 4 ألقاب نافس عليها، فهو حصد لقب بطولة الدوري الفرنسي بصعوبة بالغة إذ بفارق يتيمة عن فريق لانس بعد أن جمع 85 نقطة من 27 انتصارا، وتعادلات أربعة، وهزائم سبع كما أنه نجح في احراز كأس الأبطال الفرنسي بانتصاره العريض على فريق نانت برباعية نظيفة.

أما اللقبان الآخران اللذان فقدهما، فاللقب الأول كان في كأس فرنسا حيث خرج مبكرا من دور الـ16 على يد فريق أولمبيك مارسيليا بخسارته بنتيجة 1 – 2

واللقب الثاني كان في التشامبيونزليج إذ أقصاه من دور ثمن النهائي فريق بايرن ميونيخ الألماني الذي هزمه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي هدف دون رد، وهدفين دون مقابل على الترتيب.

وبعد أن طويت صفحة جالتييه، وفتحت صفحة جديدة لإنريكي تترقب إدارة باريس سان جيرمان وجمهوره بشغف شديد من إنريكي أن يعيد تجربته الرائعة جدا مع فريق برشلونة الإسباني، وينجح في قيادة باريس سان جيرمان للتتويج بنفس الألقاب التي سبق، وأن حصل عليها برشلونة تحت قيادة فنية من إنريكي.

- ألقاب برشلونة مع إنريكي

وكان برشلونة قد حصد ألقاب تسعة في مواسم ثلاثة، وهو رقم كبير، وهي لقبان في بطولة الدوري الإسباني في موسمي 2014 – 2015، و2015 – 2016، وألقاب ثلاثة في بطولة كأس ملك إسبانيا في مواسم 2014 – 2015، و2015 – 2016، و2016 – 2017، وكأس السوبر الإسباني في عام 2016، ولقب في دوري أبطال أوروبا في موسم 2014 – 2015، وبالمناسبة هو آخر ألقاب برشلونة في التشامبيونزليج، وكأس السوبر الأوروبي في عام 2015، ولقب في بطولة كأس العالم للأندية في عام 2015.

- لقبان قاريان لباريس سان جيرمان

و مما قد لا يعرفه الكثيرون أن باريس سان جيرمان يملك لقبين قاريين، وهما كأس الكؤوس الأوروبية، وحصل عليها في موسم 1995 – 1996 حين فاز في المباراة النهائية على فريق رابيد فيينا النمساوي بنتيجة هدف نظيف، وكأس إنترتوتو في عام 2001 حين تغلب في النهائي على فريق بريشيا الإيطالي حيث انتهى لقاء الذهاب بنتيجة التعادل السلبي، وتعادلا إيجابيا بهدف لكل منهما في لقاء العودة.

فهل يستطيع إنريكي أن يحقق مع باريس سان جيرمان ما أنجزه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم السابق، وقدرته على قيادة الفريق لإحراز "التشامبيونزليج" لأول مرة في تاريخه؟

يشعر جمهور باريس سان جيرمان بالمرارة من أن النادي الفرنسي الوحيد الذي تمكن من حصد دوري أبطال أوروبا هو مارسيليا في موسم 1992 – 1993.

- الولاية الأولى لإنريكي مع إسبانيا

لم يدرب إنريكي فريقا منذ رحيله عن برشلونة في شهر مايو من عام 2017 لكن بعدها في شهر يوليو من عام 2018 تم تكليفه بتدريب منتخب إسبانيا لكنه طلب الرحيل في شهر مارس من عام 2019 لأسباب شخصية، ولم يقد إسبانيا في هذه الولاية سوى في لقاءات ثمانية، وتغلب في لقاءات ستة، ولم يتعادل لكنه خسر لقائين.

الولاية الثانية لإنريكي مع إسبانيا

وعاد إنريكي من جديد لتولي المسئولية الفنية لإسبانيا في ولاية ثانية بدأت من نوفمبر 2019 حتى ديسمبر 2022، وفشل في قيادتها لتحقيق أي لقب في استحقاقات ثلاثة التي خاضتها حيث في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر أطاح به منتخب المغرب من دور الـ16 بضربات ترجيحية 0 – 3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وهو الاقصاء الذي أطاح به من على رأس الجهاز الفني لإسبانيا.

وفي بطولة أمم أوروبا 2020 خرج من دور قبل النهائي على يد منتخب إيطاليا الذي توج باللقب فيما بعد بضربات ترجيحية 2 – 4 بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي بطولة دوري الأمم الأوروبية في موسم 2020 – 2021 نجح في الوصول إلى المباراة النهائية لكنه خسرها بنتيجة 1 – 2.

وبشكل عام قاد إنريكي إسبانيا في الولاية الثانية في 39 مباراة، وفاز في 20 مباراة، وتعادل في 14 مباراة، ولم ينهزم سوى في 5 مباريات.