"تعليم أسوان" تنعي طالبًا وافته المنية أثناء امتحان الإنجليزية للثانوية العامة

نعى عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وجميع القيادات والعاملين بالمديرية، الطالب عبدالكريم محمود عباس بالصف الثالث الثانوي بمدرسة محمد خالد الثانوية بنين بإدارة كوم أمبو التعليمية، الذى وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية

وسأل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مقدماً خالص عزائه لأسرة الفقيد وأسرة المدرسة.

وتوفى طالب "دمج" بلجنة بمدرسة محمد خالد الثانوية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، ضمن لجان الثانوية العامه، حيث أنه تعرض لحالة إعياء شديدة داخل اللجنة، وأثناء نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف توفى فى الطريق.

وترجع التفاصيل إلى أن الطالب يدعى " عبد الكريم محمد عباس" من قرية الأحمدية بمدينة كوم أمبو، وهو من طلاب "الدمج" ذوي الهمم، و أثناء أداء الامتحان اللغة الانجليزية بلجنة رقم ١٩ بمدرسة محمد خالد الثانوية شعر بضيق في التنفس وعلي الفور تم استدعاء الإسعاف وقبل وصوله المستشفي توفى.