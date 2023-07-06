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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يلتقى مسئولى شركة المراعى السعودية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

"بيتي" تستهدف 35 مليون دولار صادرات العام الجاري و50 مليون دولار العام المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع الشيخ فيصل الهادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، وعدد من مسئولي شركة "بيتي للصناعات الغذائية"؛ لاستعراض فرص توسع وزيادة استثمارات الشركة السعودية في السوق المصرية.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مصطفى إبراهيم الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومارك ويلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي" للصناعات الغذائية إحدى الشركات التابعة لشركة المراعي السعودية، وعدد من مسئولي شركة "بيتي". 

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة المراعي السعودية وشركة "بيتي للصناعات الغذائية"، مشيدًا باستثمارات الشركة السعودية في مصر ودورها فى دعم استراتيجية الأمن الغذائي، مؤكدًا الحرص على تشجيع الشركة من أجل التوسع في مشروعاتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص تصدير منتجاتها إلى المزيد من الأسواق العالمية. 

من جانبه، قال الشيخ فيصل الهادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، إن اجتماع اليوم يأتي امتدادًا للقاء رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع الأمير نايف بن سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة "المراعي"، في فبراير الماضي، مُعربًا عن تقديره لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم وتشجيع الاستثمارات السعودية.
وأضاف: تؤكد شركة المراعي التزامها بالتوسع في استثماراتها في مصر، ونفخر أن شركة "بيتي" تسهم بصورة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي في السوق المصرية.

وتابع أن شركة "بيتي" تُصدر لأكثر من 40 دولة، وتوظف نحو 5 آلاف موظف بصورة مباشرة، فضلًا عن توفيرها نحو 20 ألف فرصة عمل بصورة غير مباشرة، مشيرًا إلى أن جميع مصادر الشركة من الحليب الخام يأتي من المزارع المصرية.      

وخلال الاجتماع، تطرق مارك ويلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي للصناعات الغذائية"، إلى الجهود المبذولة من قِبل شركة "بيتي" في تحقيق الأمن الغذائي داخل السوق المصرية، من خلال شراء الحليب الخام من المزارعين المصريين بواقع 600 ألف لتر من الحليب يوميًا.

وأوضح أن منتجات "بيتي" لا تقتصر على السوق المصرية فقط، وإنما يتم تصديرها إلى عدد من الدول، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الشركة تُصدر ألبان المراعي إلى السوق السعودية، وتعد أحد أهم المنتجات هناك، ومؤكدًا وجود خطط للتوسع عالميًا في تصدير منتجات الشركة التي تُصنع في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو شركة "بيتي للصناعات الغذائية" أن الشركة تستهدف خلال العام الجاري الوصول بصادرات الشركة من مصر إلى 35 مليون دولار، على أن تزيد هذه المستهدفات إلى 50 مليون دولار خلال العام المقبل.

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