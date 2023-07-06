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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة سائق إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالبصل فى الطريق الصحراوى بفرشوط

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب سائق، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بصلًا على الطريق الصحراوي في مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى مكان الواقعة على الفور.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بصلًا وإصابة سائقها على الطريق الصحراوي في فرشوط.

وانتقل حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص إصابة "أيمن محمد مرسي محمود"، يبلغ من العمر 45 عامًا، مقيم في قوص، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بصلًا على الطريق الصحراوي في فرشوط.

تمت إزالة العوائق من قبل معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وفتح الطريق، ونقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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