تسليم 31 جهازًا تعويضيًا بتكلفة 370 ألف جنيه لمتحدي الإعاقة بدمنهور

سلّمت الدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، 31 جهاز طرف صناعي بتكلفة إجمالية 370 ألف جنيه، للحالات التي تم اختيارها بواسطة التضامن الاجتماعي والحالات المقدمة من المجلس الاستشاري لشئون الإعاقة، كما تم أخذ المقاسات لعدد 10 أجهزة أخرى بتكلفه 150 ألف جنيه تمهيدًا لتسليمها لأصحابها فور تجهيزها.

يأتي ذلك في إطار جهود ورؤية الدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتقديم الدعم الشامل لذوي الهمم على مستوى الجمهورية، لتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تشجيع دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأشارت الدكتورة فايزة زايد، مدير المديرية، إلى أن إدارة التأهيل قامت بالتواصل مع مكاتب التأهيل بالمحافظة وعددها 10 مكاتب لحصر الحالات التي تحتاج أطراف صناعية وينطبق عليها شروط منح الأجهزة وقام مسئول المؤسسة بالتوجه لكافة الحالات على مستوى المحافظة من خلال الجمعيات الأهلية ومكاتب التأهيل لبحث الحالات، وتم التواصل مع نادي متحدى الإعاقة بدمنهور لكونه مكانًا مناسبًا لأخذ المقاسات ومقابلة الحالات.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم الأطراف الصناعية وكذلك الصيانة الدورية مدى الحياة وتغيير الأطراف مجانًا والمصنوعة بأحدث النظم والتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالاهتمام غير المسبوق للدولة المصرية بذوي الهمم بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم في شتى المجالات، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وجعل من تمكينهم ودمجهم في المجتمع أحد أولويات سياساته وبرامجه الإنمائية من خلال إطلاق عدة مبادرات ومشروعات توفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن جهود مؤسسات المجتمع المدني تُعد ركنًَا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، مؤكدةً أن محافظة البحيرة مستمرة في تقديم أوجه الدعم في جميع المجالات لخدمة المواطن البحراوي وتخفيف العبء عن كاهله تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.