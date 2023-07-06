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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استئناف امتحانات تأهيلي الدكتوارة بـ"تربية رياضية سوهاج"

دكتور حسان النعماني
دكتور حسان النعماني

استقبل الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، مجموعة من الطلاب الوافدين من المملكة العربية السعودية، بعد استكمالهم تأدية امتحانات تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية، التي تم استئنافها بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تقدم كافة التيسيرات للوافدين بمرحلة الدراسات العليا، فيما يخص إجراءات التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة، وذلك استمراراً لسياسة جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، وحرص الجامعة على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعة ونظرائها بالدول العربية.

ورحب الدكتور حسان النعماني، بالطلاب الوافدين على أرض جامعة سوهاج، وقال إن الجامعة تسعي لزيادة قبول الطلاب الوافدين بالكليات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط، وتحقيقًا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠، حيث بلغ عدد طلاب الدراسات العليا الوافدين هذا العام بالجامعة اكثر من ١٠٠ وافد من الدول العربية والإفريقية المختلفة، مشيرا إلى أهمية الطلاب الوافدبن في خلق أواصر المحبة بين الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، أشاد الطلاب الوافدين بالإمكانيات المتاحة بالجامعة من أعضاء هيئة تدريس ذو خبرة، ومعامل حديثة وقاعات تدريس، ووسائل تواصل عبر المنصة الإلكترونية.

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