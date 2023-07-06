رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس.. بعد إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النتيجة الخاصة بجميع شعب الدبلومات الفنية لعام 2023، بما في ذلك الشعب الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، سيطرت هذه النتائج على محركات البحث الشهيرة "جوجل".

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

وكخدمة للطلاب وأولياء الأمور ننشر عبر السطور التالية رابط شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023 يمكنكم الآن الحصول على النتيجة بسرعة وسهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس.

يمكن للطالب الحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2023 عن طريق زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، والضغط على كلمة "نتائج الدبلومات الفنية 2023"، ثم اختيار الشعبة المناسبة.

بعد ذلك، يجب عليه تسجيل رقم جلوسه للحصول على النتيجة.

عند الضغط على كلمة "نتيجة الدبلومات الفنية"، ستظهر جميع درجات الطالب بالنسبة المئوية على الشاشة.

خطوات التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

للطلاب والطالبات الذين يرغبون في التظلم عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، يمكنهم اتباع الخطوات التالية خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة.

أولاً، يتعين على الطالب دفع رسوم التظلم عن درجات المواد التي يرغب في التظلم عنها.

ثم، يجب عليه التوجه إلى لجان المراقبة في مديرية التربية والتعليم الخاصة وتسليم إيصال التظلم.

بعد ذلك، سيتم تحديد موعد لمراجعة تصحيح المادة من قبل موظف مختص داخل المديرية. وفي اليوم المحدد، يجب على المتظلم الاطلاع على ورقة الإجابة وتسجيل الملاحظات في كراسة الإجابة.

أخيرًا، يتم تسليم كراسة الإجابة إلى الموظف المسؤول في لجنة التظلم عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 بعد توقيعها من قِبَل الطالب.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

وفي ذات السياق، يمكن الحصول على نتائج امتحانات الترم الثاني لعام 2022-2023 من خلال بوابة التعليم الأساسي: الدخول علي بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

حيث يجب على الطلاب والطالبات اتباع الخطوات التالية: الدخول على الرابط المقدم، كتابة الرقم القومي بدقة، اختيار المرحلة الدراسية والصف المراد الاستعلام عنه، واختيار العام الدراسي والفصل الدراسي المطلوب.

بعد ذلك، يتم الضغط على أيقونة "عرض النتيجة" للحصول على النتائج.