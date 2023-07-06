اليونان: نتطلع لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس

بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، و"ميلتياديس فارفيتسيوتيس" وزير الشئون البحرية والجزر اليوناني، سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك.

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في الفترة من ٥ إلى ٦ يوليو باليونان.

خلال اللقاء، استعرض الفريق ربيع، التطورات التي شهدتها قناة السويس خلال الآونة الأخيرة، ومستجدات مشروعات القناة وخططها التنموية، وما تطرحه رؤيتها المستقبلية من فرص واعدة للشراكة عبر مشروعاتها الاستثمارية.

وأكد الفريق ربيع، حرص الهيئة على فتح آفاق أرحب للتعاون واستثمار علاقات الشراكة الممتدة مع اليونان في توفير مزيد من فرص النجاح والتكامل عبر تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودراسة عقد شراكات مع شركات وترسانات الهيئة في الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات البحرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الشراكة الجديدة التي تجمع هيئة قناة السويس مع مجموعة شركات "V" اليونانية المالكة لشركة "Antipollution" لتقديم خدمة جمع وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن العابرة للقناة تعد تجسيدًا لنموذج واعد للتعاون المصري اليوناني في المجال البحري وإضافة قوية لمنظومة الخدمات المقدمة عبر المجرى الملاحي لقناة السويس.

من جانبه، أكد وزير الشئون البحرية والجزر اليوناني، أن قناة السويس ستظل أحد المحاور الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية، مشيدًا بما تتمتع به القناة من رؤية متكاملة في تطوير إمكانياتها وقدراتها تؤهلها للقيام بدورها الحيوي على الوجه الأمثل، معربًا عن تطلعه لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس.