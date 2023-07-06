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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالب ثانوية عامة عن الامتحانات: "أحلى 3 ساعات بنامهم فى اللجنة.. هدوء مش فى بيتنا" (فيديو)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

في رد صادم وطريف في ذات الوقت، أجاب طالب بالثانوية العامة على سؤال لـ"الدستور" حول انطباعاته بشأن امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية" الذي أداه اليوم بـ"أنه لا يعرف شيئًا عنه". 

من أمام مدرسة الأورمان الثانوية بالدقي، ووسط آراء طلاب وصفت امتحان اللغة الإنجليزية بأنه في مستوى الطالب المتوسط، كان لزميلهم محمد مجدي رأي آخر قال فيه: "معرفش الامتحانات كانت سهلة ولا لأ، أنا باجي اللجنة كي أستمتع بقضاء زمن الإجابة في النوم".

محمد مجدي أضاف أيضًا: "أنا باجي الامتحانات عشان أحلى 3 ساعات بنامهم بيبقوا في اللجنة، فيها هدوء مش في بيتنا".

وانتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، من أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما انتهي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM من أداء مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

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