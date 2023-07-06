توريد 267 طن قمح لشون وصوامع الشرقية اليوم

أعلنت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٦٧ طنًا و٩٩٣ كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم الخميس، ٥٣٣٩٣٥ طنًا و٧٢٧ كيلو قمح.

وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى أنه يحذر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

من جهته، شدد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.