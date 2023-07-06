"مشروعك" ينفذ 198 مشروعا بالمنوفية خلال النصف الأول من 2023

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأن إجمالى عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال النصف الأول من عـام 2023، بلغ 198 مشروعا وفرت 352 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة بتمويل ما يقرب من 49 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه خلال شهر يونيو الماضي تم تنفيذ 41 مشروعًا متنوعاً بتمويل ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتوفير 65 فرصة عمل للشباب، لافتاً إلى أن مشروعك يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة، مؤكداً بأن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية فى الإتجاه نحو الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأكد أبوليمون حرصه واهتمامه بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج “مشروعك”، لما تمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.