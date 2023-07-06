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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب "الأورمان" عن "إنجليزي الثانوية العامة": أفضل من التوقعات ما عدا "الترجمة" (فيديو)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

ارتسمت البهجة على وجوه طلاب مدرسة الأورمان الثانوية بالدقي عقب انتهاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم الخميس، لشعبتيّ الأدبي والعلمي.

وقال "عماد حمدي" طالب بالقسم الأدبي بمدرسة الأورمان الثانوية بالدقي، إن امتحان مادة اللغة الإنجليزية كان متوسط الصعوبة وأفضل من التوقعات، إلا أن سؤال الترجمة كان يحتاج فقط إلى المزيد من التركيز.

من جهته، قال "محمد مجدي" طالب بالقسم الأدبي، إن مستوى الامتحان كان أفضل مما سبق، ولكن سؤال القطعة فقط هو الذي كان يحتاج لمزيد من الوقت وبه بعض الصعوبة.

امتحانات الثانوية العامة

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، في ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع في الفترة الثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمّنة بالمدارس الحكومية.

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