جامعة كفر الشيخ: لدينا طالب فاز بالمركز الثاني عالميًا في تطبيقات "الكلاودز"

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، كانت من أول الكليات المختصصة في ذلك على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه يتم الاهتمام بكليتي الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات وتجيهز معاملها، فضلاً عن تدريب الطلاب على أعلى مستوى ممكن، مشيدًا بمستوى الدراسة في تلك المجالات إذ أنها تعد المستقبل كله.

وأوضح أن التدريبات التي تُجرى للطلاب والتجهيزات التي تتم تجعل طلاب يتوظفون قبل تخرجهم، قائلا: "الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات هي المستقبل الواعد في كل الوظائف"، لافتًا إلى أهمية العمل على متطلبات السوق ومتطلباته السريعة مع ضرورة مواكبة مجريات العصر.

وتابع:"لدينا طالب حصل على المركز الثاني على مستوى العالم في "تطبيقات الكلاودز" في مسابقة شركة هواوي في الصين بالشهر الماضي".

وواصل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه كانت هناك زيارة للجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية لكلية الحاسبات والمعلومات بالأمس الذين انبهروا بالتجيهزات المضافة بالكلية، إيمانا منا بضرورة تخريج دفعات وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى في قطاع البرمجة والمعلوماتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.