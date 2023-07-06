ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جامعة كفر الشيخ: لدينا طالب فاز بالمركز الثاني عالميًا في تطبيقات "الكلاودز"

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، كانت من أول الكليات المختصصة في ذلك على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه يتم الاهتمام بكليتي الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات وتجيهز معاملها، فضلاً عن تدريب الطلاب على أعلى مستوى ممكن، مشيدًا بمستوى الدراسة في تلك المجالات إذ أنها تعد المستقبل كله.

وأوضح أن التدريبات التي تُجرى للطلاب والتجهيزات التي تتم تجعل طلاب يتوظفون قبل تخرجهم، قائلا: "الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات هي المستقبل الواعد في كل الوظائف"، لافتًا إلى أهمية العمل على متطلبات السوق ومتطلباته السريعة مع ضرورة مواكبة مجريات العصر.

وتابع:"لدينا طالب حصل على المركز الثاني على مستوى العالم في "تطبيقات الكلاودز" في مسابقة شركة هواوي في الصين بالشهر الماضي".

وواصل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه كانت هناك زيارة للجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية لكلية الحاسبات والمعلومات بالأمس الذين انبهروا بالتجيهزات المضافة بالكلية، إيمانا منا بضرورة تخريج دفعات وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى في قطاع البرمجة والمعلوماتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

جامعة كفرالشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ الذكاء الاصطناعي كلية الذكاء الاصطناعي الحاسبات والمعلومات

الأكثر قراءة

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

انتقامًا من طليقها.. حكم تاريخى بالحبس سنة لسيدة منعت ابنها من التعليم

المشدد 3 سنوات لقاتل شقيقته فى وادى النطرون بالبحيرة

"التعليم" تحدد أماكن ومواعيد التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية

مدير السياحة والمصايف بمطروح: نسب الإشغال ستصل 100% عقب امتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا