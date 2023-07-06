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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف تفاصيل فيديو اعتداء سايس على مواطن من ذوي الاحتياجات

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية كواليس ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع فيسبوك يتضمن تعليقًا مدعومًا بصور زعم فيه أحد الأشخاص من "ذوي الاحتياجات الخاصة" مقيم بمحافظة الإسكندرية بأن شخصًا آخر "سايس" اعتدى عليه بالضرب وأتلف سيارته، بزعم إجباره على سداد مبلغ مالي نظير إيقاف سيارته.

وبعد الفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم تقديم بلاغ إلى قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية من قِبل أحد الأشخاص "ذوي الاحتياجات الخاصة" وزوجته، وهما مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، بتعرضهما للضرب من قِبل "السايس" المذكور، وذلك عند منعه من ترك سيارته أسفل العقار المقام فيه.

وبعد حدوث مشادة كلامية بينهما، اعتدى المشكو في حقه بالسب والضرب. وتمكَّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبعد مواجهته، نفى ما نُسِب إليه، بالإضافة إلى أنه يزاول مهنة "السايس" بدون ترخيص في جراج كائن بدائرة القسم.

وفي النهاية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولَّت النيابة العامة التحقيق في هذه الواقعة.

قسم شرطة سيدى جابر محافظة الاسكندرية مهنة سايس بدون ترخيص

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