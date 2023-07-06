أسعار الفراخ والبط والحمام في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2023 بالتعاملات الصباحية

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن علي مدار اليوم، وقد شهدت أسعار الدواجن أستقرار في بداية التعاملات اليوم الخميس 6 يونيو 2023.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 6 يوليو 2023

بلغ متوسط أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن مابين 65.00 جنيه إلي 66.00 جنيه

بلغ متوسط أسعار الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن مابين 81.00 جنيه إلي 82.00 جنيه

بلغ متوسط أسعار الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن مابين 90.00 جنيه إلي 95.00 جنيه

بلغ متوسط أسعار الفراخ أمهات اليوم في بورصة الدواجن مابين 55.00 جنيه إلي 56.00 جنيه

أسعار البط والحمام والرومي اليوم الخميس

بلغ متوسط أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الخميس 95 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم نعام (مشفي) اليوم الخميس 355 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم فخد نعام اليوم الخميس 255 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الخميس 100جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بط(فرنساوي) اليوم الخميس 55 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بياض أبيض ( أرضي )اليوم الخميس 57 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم الفراخ الأبيض اليوم الخميس 68 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الخميس 64 جنيها للكيلو.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

بلغ متوسط أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الخميس 80 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم الفراخ الأحمر اليوم الخميس 70 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارزغاليل الحمام (الجوز) اليوم الخميس 120 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بط (مسكوفي) اليوم الخميس 100 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بياض بني (بطاريات)اليوم الخميس 60 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم نعام القائم اليوم الخميس 120جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم الفراخ البلدي اليوم الخميس 95 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الخميس 55 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم بط (مولار) اليوم الخميس 60 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم أمهات الأبيض اليوم الخميس 50 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعارلحم السمان اليوم الخميس 65 جنيها للكيلو.