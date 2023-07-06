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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لسائق توكتوك اعتدى على طالبة في البحيرة

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات دمنهور عاطلا بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وأمرت ايقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات، تبدأ من اليوم، وذلك لاتهامه بخطف بالتحايل وبالاكراه لطالبة   في القضية المقيدة، برقم 9282 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الدلنجات.

صدر الحكم  برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، إخطار من مأمور مركز ومدينة الدلنجات، يفيد بقيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل وبالاكراه بدائرة المركز.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز ومدينة الدلنجات ،انه حال سير المجني عليها طالبة، استوقفت التوكتوك قيادة المتهم، ثم قام المتهم بتغيير مسار الدراجة البخارية خاصته حال استقلال المجني عليها ،والتوجه بها الي منزله ،وإجبارها علي النزول من التوكتوك والتعدي عليها تحت تهديد السلاح.

تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق ،وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،وقررت إحالته الي محكمة جنايات دمنهور ، وقام المتهم بطلب الزواج من المجني عليها ، أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.

محكمة جنايات دمنهور الحبس مع الشغل خطف بالتحايل طالبة مركز شرطة الدلنجات

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