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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طالب من ذوي الهمم بجامعة بني سويف يحصد المركز الثاني عالميًا في رياضة الجودو

الطالب
الطالب

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، حصول محمود  سامي عنتر الطالب بالفرقة الثالثة  بكلية الآداب قسم التاريخ، ولاعب منتخب الجودو للمكفوفين على الميدالية الفضية، والمركز الثاني في منافسات بطولة الجودو التي أقيمت في فنلندا والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس.

وهنأ رئيس الجامعة الطالب لتميزه وحصوله على هذا المركز المتميز في رياضة الجودو، متمنياً له ولطلاب الجامعة المتميزين مزيد من التقدم والنجاح، وأن يكونوا سببًا في رفع راية الوطن في جميع المجالات العلمية والرياضية والثقافية والفنية.

وأكد حرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية، والعمل على تنمية روح الابتكار والإبداع والاتقان لدى أبنائها، بما يساهم في تميزهم ورفع كفاءتهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المتنوعة.

الدكتور منصور حسن الميدالية الفضية جامعة بني سويف رياضة الجودو الألعاب البارالمبية

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