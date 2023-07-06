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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": طقس اليوم مستقر.. ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية، إن حالة الطقس مستقرة بشكل كبير، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، بينما المناطق الموجودة في جنوب الصعيد تصل لـ40 درجة مئوية خلال فترات النهار، موضحة أن هناك ارتفاعًا فى نسب الرطوبة في الجو، لذلك يزداد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بقيم أعلى من المُعلنة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات. 

وأشارت إلى أن ارتفاع كل من نسب الرطوبة ودرجات الحرارة في الجو يرجع إلى تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي الذي تصاحبه كتل هوائية حارة، موضحة أن هذه الكتل الهوائية تمر على البحر المتوسط، ومن ثم تتحمل كميات كبيرة من المياه، وبالتالي ارتفاع نسب الرطوبة وتأثيرها على أغلب المحافظات.

وتابعت أن المناطق المطلة على البحر المتوسط تسجل أعلى نسب رطوبة، إذ يتراوح متوسط نسب الرطوبة خلال فترات الليل بين 80% و90%، بينما المناطق الداخلية تكون بين 70% و75%، لذلك الطقس خلال فترة النهار يكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما شديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد فضلًا عن شمال وجنوب سيناء.

وأردفت أن درجات الحرارة تنخفض خلال فترة الليل مع وجود نسب رطوبة في الجو، لذلك تكون الأجواء بالساعات الأولى ليلًا رطبة على أغلب محافظات الجمهورية، بينما تكون معتدلة بشكل كبير بساعات الليل المتاخرة حتى الصباح الباكر نظرًا لوجود نشاط نسبي للرياح بدون رمال أو أتربة.

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