جهود مكثفة لضبط قاتل نقاش بطلق ناري أثناء عمله بنجع حمادي

يكثف رجال مباحث نجع حمادي بقيادة المقدم محمد امبابي من جهودهم لضبط المتهم بقتل نقاش عقب اصابته بطلق ناري اثناء عمله.

ولقى نقاش مصرعه، امس الأربعاء، بعد إصابته بطلق نارى أثناء عمله، بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

و كانت البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع وليد.ح، نقاش، إثر إصابته بطلق ناري، أثناء عمله في قرية الشاورية بنجع حمادى.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.