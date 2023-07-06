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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار منزلين بحى غرب سوهاج

انهيار منزل
انهيار منزل

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد حدوث إنهيار جزئي بمنزلين بشارع الشجيع  بدائرة قسم أول سوهاج. 

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال  تبين إنهيار جزئي لواجهة منزلين ملاصقين مكونين من طابقين ومبنيين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بالعروق الخشبية غير مأهولين بالسكان ملك كل من "عصام. م"، 55 عامل مالك المنزل الأول، و"جمال.أ. م" سن 39 عاملًا، مالك المنزل الثاني دون حدوث إصابات وبسؤال المذكورين. 

وأفاد مالك المنزل الثاني والمدعو  "عبد النور. س. ع"  سن 51 موظفًا، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بمضمون ما تقدم وعللا سبب الانهيار لقدم المنزلين وتهالكهما، وقد تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البحث الجنائي إدارة البحث الجنائي الداخل الخ القانونية المستشفى المركزى أمن سوهاج

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