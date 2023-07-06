بايدن: ندعم بشكل كامل عضوية السويد فى الناتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تدعم بشكل كامل عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في البيت الأبيض الأربعاء، قبيل قمة الناتو التي ستعقد في ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو الجاري.

وأضاف بايدن أن السويد "شريك يتمتع بقدرات" وأنهم يعملون على تطوير العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

وأكد أن واشنطن تدعم بشكل كامل عضوية السويد في الحلف، "ما سيجعل من الناتو أقوى".

وذكر بايدن أن بلاده عملت مع السويد في قضايا مثل أزمة المناخ وحماية منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ودعم أوكرانيا.

بدوره، شكر رئيس الوزراء السويدي بايدن على دعمه عضوية بلاده في الناتو، مشيرا إلى أن بلاده يمكن أن تقدم مساهمات للحلف.

وأشار إلى أن بلاده والولايات المتحدة تشتركان في العديد من القيم.