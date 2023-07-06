"الوثائقية" تعلن عرض الجزء الأول من فيلم أسامة أنور عكاشة

أعرب الإعلامي رامي رضوان بإعلان قناة الوثائقية بأنه سيتم عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامه أنور عكاشة" في شهر يوليو الجاري.

أضاف رضوان، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" أن الفيلم يتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وهو عميد الدراما العربية، أسامة أنور عكاشة من الميلاد في مدينة طنطا ونشأته في كفر الشيخ مرورًا برحلته في القاهرة ووصولاً إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد نحو 40 عامًا، والممتد إلى يومنا هذا، موجهًا رسالة شكر وتقدير لكل العاملين في قناة الوثائقية.

من جانبه، قال عبدالله غلوش، الناقد الفني إن الاحتفال بعكاشة لم يكن فقط من خلال هذا الفيلم:"إحنا بقالنا سنتين نقدم أعمال للراحل أسامة أنور عكاشة من خلال مسلسل "راجعين يا هوى" كما قدمت منصة watch it، الباب الأخضر لأسامة أنور عكاشة".